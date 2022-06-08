Панарин о 2-2 в серии с «Тампой»: «Грусть нам не поможет. Мы должны быть на позитиве, бывали и в худшем положении»

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Артемий Панарин заявил, что «Рейнджерс» нет смысла расстраиваться из-за поражения. 

«Тампа» сравняла счет в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (2-2, 4:1 в четвертом матче). 

«Это нелегко, но мы не можем грустить. Это нам не поможет. Нужно стараться сохранять позитивный настрой. 

Мы должны быть на позитиве. Бывали и в худшем положении, чем сейчас. Так что все в порядке. Будет приятно снова увидеть наших фанатов.

Постараемся добиться чего-то большего», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка, ставший автором единственной шайбы команды. 

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