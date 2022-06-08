Хозяева выиграли первые 4 матча в серии «Рейнджерс» – «Тампа». Это 1-й случай в финалах конференций с 1991 года

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Впервые с 1991 года хозяева выиграли первые 4 матча в серии за выход в финал Кубка Стэнли.

После 4 матчей счет в финале Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Тампой» стал 2-2. «Лайтнинг» добились победы в четвертом матче – 4:1. 

Команды пока не проигрывают дома в этой серии. Это 1-й случай с 1991 года, когда серия за выход в финал Кубка Стэнли (финал конференции или полуфинал, как в прошлом году) начинается с 4 побед хозяев. 

В 1991 году «Питтсбург» дважды проиграл «Бостону» в гостях, затем выиграл 2 матча дома, а потом одержал еще 2 победы, завершив серию в свою пользу (4-2). 

Фото: пресс-служба НХЛ.

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