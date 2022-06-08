Хозяева выиграли первые 4 матча в серии «Рейнджерс» – «Тампа». Это 1-й случай в финалах конференций с 1991 года

Впервые с 1991 года хозяева выиграли первые 4 матча в серии за выход в финал Кубка Стэнли.

После 4 матчей счет в финале Восточной конференции между и стал 2-2. «Лайтнинг» добились победы в четвертом матче – 4:1.

Команды пока не проигрывают дома в этой серии. Это 1-й случай с 1991 года, когда серия за выход в финал Кубка Стэнли (финал конференции или полуфинал, как в прошлом году) начинается с 4 побед хозяев.

В 1991 году дважды проиграл в гостях, затем выиграл 2 матча дома, а потом одержал еще 2 победы, завершив серию в свою пользу (4-2).

Фото: пресс-служба НХЛ.