Хозяева выиграли первые 4 матча в серии «Рейнджерс» – «Тампа». Это 1-й случай в финалах конференций с 1991 года

Впервые с 1991 года хозяева выиграли первые 4 матча в серии за выход в финал Кубка Стэнли.
После 4 матчей счет в финале Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Тампой» стал 2-2. «Лайтнинг» добились победы в четвертом матче – 4:1.
Команды пока не проигрывают дома в этой серии. Это 1-й случай с 1991 года, когда серия за выход в финал Кубка Стэнли (финал конференции или полуфинал, как в прошлом году) начинается с 4 побед хозяев.
В 1991 году «Питтсбург» дважды проиграл «Бостону» в гостях, затем выиграл 2 матча дома, а потом одержал еще 2 победы, завершив серию в свою пользу (4-2).
Фото: пресс-служба НХЛ.