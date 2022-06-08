Галлан после 1:4 от «Тампы»: «Серия будет домашней, надеюсь. Пока это выглядит именно так»

Тренер «Рейнджерс» надеется, что в серии с «Тампой» и дальше будут побеждать хозяева.

После 4 матчей счет в финале Восточной конференции стал 2-2. «Лайтнинг» добились победы в четвертом матче – 4:1.

При этом у клуба из Нью-Йорка есть преимущество своей площадки – если потребуется седьмой матч, он состоится в Madison Square Garden.

«Надеюсь, что серия будет домашней. Пока это выглядит именно так.

Мы были весьма хороши у себя дома, они – у себя. Это то, что я вижу прямо сейчас», – сказал .

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