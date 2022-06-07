«Динамо» сыграет на турнирах в Уфе и Москве в межсезонье

утвердило план подготовки к сезону-2022/23.

12 июля команда соберется для прохождения углубленного медицинского обследования, после чего приступит к тренировкам в Новогорске.

15 июля начнутся сборы в Нижегородской области, которые завершатся 30 июля контрольной игрой против .

2-9 августа команда будет тренироваться в Новогорске.

В августе «Динамо» примет участие в двух предсезонных турнирах. Команда сыграет в Уфе за Кубок республики Башкортостан. Турнир пройдет с 10 по 14 августа.

«Динамо» также сыграет на Кубке Мэра Москвы, который пройдет с 25 по 28 августа.

Также запланированы контрольные матчи с (5 августа), (11 августа), (20 августа) и «Торпедо» (22 августа).