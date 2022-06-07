«Динамо» сыграет на турнирах в Уфе и Москве в межсезонье

«Динамо» утвердило план подготовки к сезону-2022/23.
12 июля команда соберется для прохождения углубленного медицинского обследования, после чего приступит к тренировкам в Новогорске.
15 июля начнутся сборы в Нижегородской области, которые завершатся 30 июля контрольной игрой против «Торпедо».
2-9 августа команда будет тренироваться в Новогорске.
В августе «Динамо» примет участие в двух предсезонных турнирах. Команда сыграет в Уфе за Кубок республики Башкортостан. Турнир пройдет с 10 по 14 августа.
«Динамо» также сыграет на Кубке Мэра Москвы, который пройдет с 25 по 28 августа.
Также запланированы контрольные матчи с «Амуром» (5 августа), «Витязем» (11 августа), «Спартаком» (20 августа) и «Торпедо» (22 августа).