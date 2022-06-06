Генменеджер «Динамо» о новом тренере вратарей: «Кандидатуру Власова рассматривали еще год назад. Вместе мы добьемся хороших результатов»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Константин Власов Хоккей

Генеральный менеджер «Динамо» сообщил, что тренерский штаб команды сформирован.

Алексей Сопин рассказал о подписании контракта с тренером вратарей Константином Власовым.

«Тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2022/2023 сформирован. Тренером вратарей нашей команды назначен Константин Власов.

Это опытный тренер, который становился победителем в чемпионате ВХЛ, а также продуктивно работал в клубах КХЛ.

Мы рассматривали его кандидатуру еще год назад, однако не удалось прийти к общему знаменателю. Теперь все получилось.

Приветствуем Константина Владимировича в «Динамо» и желаем удачи! Вместе мы добьемся хороших результатов», – сказал Сопин.

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