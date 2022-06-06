Генменеджер «Динамо» о новом тренере вратарей: «Кандидатуру Власова рассматривали еще год назад. Вместе мы добьемся хороших результатов»

Генеральный менеджер сообщил, что тренерский штаб команды сформирован.

рассказал о подписании контракта с тренером вратарей Константином Власовым.

«Тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2022/2023 сформирован. Тренером вратарей нашей команды назначен Константин Власов.

Это опытный тренер, который становился победителем в чемпионате ВХЛ, а также продуктивно работал в клубах .

Мы рассматривали его кандидатуру еще год назад, однако не удалось прийти к общему знаменателю. Теперь все получилось.

Приветствуем Константина Владимировича в «Динамо» и желаем удачи! Вместе мы добьемся хороших результатов», – сказал Сопин.