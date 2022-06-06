Константин Власов назначен тренером вратарей «Динамо». Он перешел из «Автомбилиста»

Константин Власов стал новым тренером вратарей московского «Динамо».
Последние три сезона специалист провел в «Автомобилисте». До этого также работал в «Адмирале», ЦСКА и с «Рубином» в ВХЛ.
«Константин Власов – современный тренер, имеющий за своей спиной богатый опыт работы с вратарями, как на льду, так и в психологическом плане.
Немаловажно, что этот опыт победный.
Я уверен, что Константин Владимирович добавит надежности и стабильности нашей молодой вратарской бригаде», – сказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.