Константин Власов назначен тренером вратарей «Динамо». Он перешел из «Автомбилиста»

Константин Власов стал новым тренером вратарей московского .

Последние три сезона специалист провел в . До этого также работал в «Адмирале», ЦСКА и с «Рубином» в ВХЛ.

«Константин Власов – современный тренер, имеющий за своей спиной богатый опыт работы с вратарями, как на льду, так и в психологическом плане.

Немаловажно, что этот опыт победный.

Я уверен, что Константин Владимирович добавит надежности и стабильности нашей молодой вратарской бригаде», – сказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.