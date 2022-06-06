Константин Власов назначен тренером вратарей «Динамо». Он перешел из «Автомбилиста»

Теги Автомобилист Алексей Кудашов КХЛ Динамо Константин Власов Хоккей

Константин Власов стал новым тренером вратарей московского «Динамо».

Последние три сезона специалист провел в «Автомобилисте». До этого также работал в «Адмирале», ЦСКА и с «Рубином» в ВХЛ.

«Константин Власов – современный тренер, имеющий за своей спиной богатый опыт работы с вратарями, как на льду, так и в психологическом плане.

Немаловажно, что этот опыт победный.

Я уверен, что Константин Владимирович добавит надежности и стабильности нашей молодой вратарской бригаде», – сказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

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