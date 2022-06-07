Леонид Вайсфельд высказался о возможном возвращении Дмитрия Яшкина в КХЛ.

– Сейчас много разговоров о возвращении Дмитрия Яшкина в КХЛ. Это наверняка произойдет?

– Лично я совсем не уверен в возвращении Яшкина в Россию. Наоборот, сильно в этом сомневаюсь. Ведь у Дмитрия чешское гражданство. А Чехия и Финляндия – сейчас самые сумасшедшие страны по отношению к нам. По крайней мере в хоккейном мире.

И если Яшкин решит продолжать карьеру в России, то у него могут возникнуть проблемы. Причем не только в сборной, или хоккейной федерации, но и вообще в Чехии. Вот если говорить только о хоккее, без политики, то, конечно, он может провести следующий сезон в КХЛ.

– Есть ли, на ваш взгляд, в России клубы, которые готовы погасить долг «Динамо» перед Яшкиным по бонусам за сезон-2020/21, который, по нашей информации, составляет порядка 34 миллионов рублей?

– Яшкину уже исполнилось 29 лет, он неограниченно свободный агент. Поэтому если у «Динамо» и есть какие-то моральные или юридические обязательства перед игроком, то они никак не касаются его будущих контрактов с другими клубами. А, может, бело-голубые с Яшкиным уже рассчитались, никто же об этом официально не заявляет, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.