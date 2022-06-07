Срок сдачи арены в Новосибирске сдвинули на месяц из-за невозможности поставки оборудования

Срок сдачи новой арены в Новосибирске сдвинули на месяц.

Это произошло из-за невозможности доставить необходимое оборудование.

Сегодня, 7 июня, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин проверил готовность строящийся арены.

Директор по строительству подрядной организации ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк сообщил Демешину, что объект будет сдан позже намеченных планов – к 1 ноября 2022 года.

«У нас произошли сдвижки, связанные с невозможностью поставки оборудования, конкретно трансформаторной подстанции.

Произошли изменения в решении, перешли на отечественное оборудование. Только в сентябре оборудование будет здесь на месте», – сказал Синюк.

Напомним, арену строили к молодежному чемпионату мира 2023 года. Объект планировалось достроить до 1 октября. 28 февраля на заседании совета ИИХФ у России отобрали право на проведение турнира.