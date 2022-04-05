Гендиректор «Сибири»: «Срок сдачи арены в Новосибирске сдвигается. В любом случае мы не собирались начинать там сезон»

Кирилл Фастовский сообщил, что срок сдачи новой арены в Новосибирске сдвигается.

«Срок сдачи новой арены в Новосибирске немного сдвигается, но в любом случае мы не собирались начинать сезон на новой арене.

Было принято решение, что переезд состоится после молодежного чемпионата мира. Так что ориентируемся примерно на конец января.

Параллельно делаем большой капремонт ЛДС «Сибирь», который приобретет вид современного дворца», – сказал генеральный директор «Сибири».

Арену строили к молодежному чемпионату мира 2023 года. 28 февраля на заседании совета ИИХФ у России отобрали право на проведение турнира.