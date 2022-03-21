На хоккейной арене в Новосибирске, которую строили к молодежному ЧМ-2023, планируют проводить соревнования по фигурному катанию

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что в новом ледовом дворце спорта планируют проводить всероссийские соревнования по фигурному катанию.

Арена планировалась как основная площадка молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. В конце февраля Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права проведения турнира.

«На данный момент спортивная подготовка по фигурному катанию проходит в Центре зимних видов спорта, спортивной школе «Энергия» в Новосибирске и спортивной школе «Бердск».

Новая ледовая арена в данном случае сможет использоваться для проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по этому виду спорта», – сказал Ахапов.