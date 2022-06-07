Мифтахов может вернуться в «Ак Барс» из системы «Тампы»

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Амир Мифтахов может вернуться в «Ак Барс».

Команда КХЛ ведет переговоры о возвращении вратаря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к клубу.

По информации издания, сейчас «Ак Барс» ищет вратаря, который составил бы конкуренцию основному голкиперу Тимуру Билялову. Переход Мифтахова является приоритетным вариантом.

Вратарь является воспитанником «Ак Барса». Он играл за клуб в КХЛ с 2019 по 2021 год.

В мае 2021 года Мифтахов подписал контракт с «Тампой» на три года. В минувшенм сезоне он играл ECHL и АХЛ.

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