Сын Ларионова и японец Ю Сато подписали контракты с «Торпедо»

Сын Игоря Ларионова и японский хоккеист пополнили состав «Торпедо».
Нижегородский клуб подписал пробный контракт с Игорем Ларионовым-младшим – сыном Игоря Ларионова, занимающего пост главного тренера команды.
В КХЛ Ларионов-младший провел пять матчей за «Куньлунь» в сезоне-2020/21 и сделал две передачи.
Также пробное соглашение подписано с 22-летним нападающим Алексеем Сергеевым, который сыграл два матча в КХЛ за «Витязь» в сезоне-2020/21.
Помимо этого, «Торпедо» подписало полноценное двустороннее соглашение на один сезон с японским нападающим Ю Сато, который в детстве занимался в школе «Крыльев Советов».