Сын Ларионова и японец Ю Сато подписали контракты с «Торпедо»

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Сын Игоря Ларионова и японский хоккеист пополнили состав «Торпедо».

Нижегородский клуб подписал пробный контракт с Игорем Ларионовым-младшим – сыном Игоря Ларионова, занимающего пост главного тренера команды.

В КХЛ Ларионов-младший провел пять матчей за «Куньлунь» в сезоне-2020/21 и сделал две передачи.

Также пробное соглашение подписано с 22-летним нападающим Алексеем Сергеевым, который сыграл два матча в КХЛ за «Витязь» в сезоне-2020/21.

Помимо этого, «Торпедо» подписало полноценное двустороннее соглашение на один сезон с японским нападающим Ю Сато, который в детстве занимался в школе «Крыльев Советов».

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