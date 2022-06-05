Ничушкин занял 20-е место в голосовании за приз лучшему оборонительному форварду НХЛ

Форвард был упомянут в бюллетенях голосования за «Селки Трофи».

Приз вручается лучшему нападающему оборонительного плана НХЛ.

Обладатель награды определяется по итогам голосования членов Ассоциации журналистов.

Каждый выборщик называет пятерку кандидатов. Баллы распределяются по схеме 10-7-5-3-1.

Один из выборщиков поставил Ничушкина на третье место, еще шесть – на пятое. Таким образом, он заработал 11 баллов и занял 20-е место, став единственным россиянином в списке.

Бержерон в рекордный 5-й раз выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ