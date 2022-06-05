Бержерон в рекордный 5-й раз выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ

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Патрис Бержерон стал обладателем «Селки Трофи» – приза лучшему оборонительному форварду НХЛ

В голосовании он опередил Александра Баркова («Флорида») и Элиаса Линдхольма («Калгари»).

Обладатель «Селки Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации журналистов.

Нападающий «Бостона» стал первым пятикратным обладателем этой награды в истории, побив рекорд Боба Гейни.

Бержерон уже выигрывал приз в 2012, 2014, 2015 и 2017 годах. 

В сезоне-2021/22 он занял первое место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,9%), стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (991).

Бержерон занял третье место среди нападающих клуба по среднему игровому времени (18:10), стал вторым по игровому времени в меньшинстве (1:41), вторым по блок-шотам (45) и третьим по количеству перехватов (37). Он набрал 65 (25+40) очков в 73 играх.

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