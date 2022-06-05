Ничушкин об игре в 1-м звене «Колорадо»: «Нельзя спать. Мне это нравится»

сказал, что ему нравится играть в первом звене .

Форвард сделал дубль в третьем матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (4:2, 3-0).

Россиянин выходил на лед с и . Он провел на льду 23 минуты 41 секунду – максимальное время среди форвардов «Эвеланш».

«Нельзя спать. Мне это нравится», – сказал Ничушкин после матча.

«Эдмонтон» забил на первой минуте (Макдэвид!), вырубил Кадри на второй, но упустил шанс вернуться в серию. У Ничушкина – дубль