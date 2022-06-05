Ничушкин об игре в 1-м звене «Колорадо»: «Нельзя спать. Мне это нравится»

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Валерий Ничушкин сказал, что ему нравится играть в первом звене «Колорадо»

Форвард сделал дубль в третьем матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (4:2, 3-0). 

Россиянин выходил на лед с Нэтаном Маккинноном и Габриэлем Ландескугом. Он провел на льду 23 минуты 41 секунду – максимальное время среди форвардов «Эвеланш».

«Нельзя спать. Мне это нравится», – сказал Ничушкин после матча. 

«Эдмонтон» забил на первой минуте (Макдэвид!), вырубил Кадри на второй, но упустил шанс вернуться в серию. У Ничушкина – дубль

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