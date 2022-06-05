Ничушкин о 2-й шайбе: «Мы обсуждали Смита. Он не очень хорошо перемещается, постарался бросить как можно быстрее»

рассказал о своем дубле в ворота .

Нападающий был признан первой звездой третьего матча финала Западной конференции с «Ойлерс» (4:2, 3-0).

«В моменте с первым голом я делал пас. Со вторым – просто шел к воротам, и шайба удачно отскочила ко мне.

Мы обсуждали игру Майка Смита перед матчем. Он не очень хорошо перемещается, поэтому я постарался бросить как можно быстрее», – сказал Ничушкин после матча.

Ничушкин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном», став 1-й звездой