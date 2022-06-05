Гендиректор минского «Динамо»: «Легионеров должны подписать в ближайшее время. Щепетильно подходим к выбору, анализируя все детали»

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Гендиректор минского «Динамо» прокомментировал изменения в составе клуба.

«Рады, что в команде остались Пинчук и Кузнецов. В прошлом сезоне они не так много сыграли в КХЛ, но находились в хорошем тренировочном процессе, развивались, а затем здорово проявили себя в плей-офф экстралиги, став лидерами чемпионской команды «Металлурга». Ждем, что в новом сезоне они сделают качественный рывок.

Также должны повышать планку Дмитрий Дерябин и Игорь Мартынов. На лидирующие роли могут выходить Дмитрий Буйницкий и Владимир Алистров. Верим в них. То же самое скажу про Павла Варфоломеева, нападающего, который обладает высоким исполнительским мастерством.

Свежая кровь в команде – Валентин Демченко и Вадим Мороз. Два интересных форварда, которые должны обострить конкуренцию. Ждем от них прогресса, при должном отношении к делу они уже со старта сезона могут стать важной часть команды.

Илья Усов в 2020-м тоже начинал с четвертой пятерки и быстро дорос до одного из лидеров, в плей-офф-2022 провел матчи в роли капитана. И на Илью обратила внимание топ-команда НХЛ. Хотим, чтобы как можно больше белорусов развивались в этих условиях, которые мы для них создаем.

Конечно, мы бы хотели видеть в команде и Павла Денисова, Александра Суворова. К ним появился интерес со стороны «Северстали». Тут учли интерес всех сторон. Павлу, возможно, смена остановки пойдет на пользу, плюс за его переход мы получили денежную компенсацию.

Суворов ушел в стан череповцан на правах аренды, в обратном направлении последовал голкипер Константин Шостак. У нас вырисовывается интересная вратарская линия. Под началом тренера вратарей Дмитрия Филипповича и всего штаба Колосов, Шостак должны прогрессировать дальше.

В ближайшее время должны подписать легионеров. Мы щепетильно подходим к выбору, анализируя все детали, чтобы принять взвешенное решение. Каждый иностранный хоккеист должен быть и сильным игроком, и хорошим примером для молодых ребят, как на площадке, так и в быту. То есть показывать, что такое профессиональной подход: как надо готовиться к матчам, как восстанавливаться после них», – сказал Сергей Сушко 

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