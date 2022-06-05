Шостак о переходе в минское «Динамо»: «Трудностей с адаптацией не будет. Знаю тренерский штаб и практически всех ребят в команде»

высказался о переходе в минское «Динамо».

«Северсталь» отдала вратаря в аренду минскому клубу .

– Рад оказаться дома, в команде из родного города. Все-таки играть перед родными, близкими, друзьями – это особенные чувства.

Практически всех ребят в команде знаю. Равно как и тренерский штаб. Так что трудностей с адаптацией не будет.

С тренером вратарей Дмитрием Филипповичем давно знакомы. Пересекались и в сборных Беларуси, и еще в динамовской школе.

Играть на «Минск-Арене» всегда приятно. Когда приезжал сюда с «Северсталью», всегда были практически полные трибуны, классное предматчевое шоу, поддержка болельщиков. При таком антураже приятно играть. Теперь хочется это прочувствовать, выступая за команду хозяев арены.

– У вас намечается интересный вратарский тандем.

– Да, пересекались с Лешей еще в детских командах. Хорошо с ним знакомы, отлично общаемся. Уверен, вместе будем делать общее дело, конкурировать и в то же время поддерживать друг друга. Как и с другими вратарями, которые будут в составе.

– Как готовишься к сезону?

– После матчей за сборную Беларуси в Туле и Питере неделю отдохнул. Сейчас тренируюсь в зале, на льду. Сдавал физические тесты. К началу тренировочного сбора хочется быть максимально готовым.

– Матчи с «Северсталью» будут принципиальными?

– Все матчи принципиальные. Как-то отдельно не выделяю, – сказал Шостак.

«Северсталь» отдала вратаря Шостака в аренду минскому «Динамо»