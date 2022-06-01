Защитник Денисов и форвард Суворов перешли в «Северсталь» из минского «Динамо»

Защитник Павел Денисов и форвард Александр Суворов перешли в «Северсталь».
Минское «Динамо» объявило о переходе хоккеистов в череповецкий клуб.
Суворов продолжит карьеру в «Северстали» на правах аренды, а права на Денисова перешли команде в результате обмена на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 19-летний Суворов дебютировал в КХЛ и в 34 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф: 2 игры, «+1».
21-летний Денисов провел 11 матчей с полезностью «минус 4». Всего в КХЛ у него 63 матча и 2 (1+1) очка.