Защитник Денисов и форвард Суворов перешли в «Северсталь» из минского «Динамо»

Защитник Павел Денисов и форвард перешли в «Северсталь».

Минское объявило о переходе хоккеистов в череповецкий клуб.

Суворов продолжит карьеру в на правах аренды, а права на Денисова перешли команде в результате обмена на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 19-летний Суворов дебютировал в КХЛ и в 34 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф: 2 игры, «+1».

21-летний Денисов провел 11 матчей с полезностью «минус 4». Всего в у него 63 матча и 2 (1+1) очка.