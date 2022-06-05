Антон Слепышев: «У меня были вопросы по здоровью, пришлось поработать с реабилитологом. Практически месяц уже занимаюсь»

рассказал, как проводит отпуск.

«После финала Кубка Гагарина слетал буквально на неделю отдохнуть к морю, а после вернулся в Москву. Были вопросы по здоровью, пришлось поработать с реабилитологом. Практически месяц уже занимаюсь.

В июне возьму небольшую паузу, нужно поездить по родственникам. Отправимся и в родной город – в Пензу, и поедем навестить бабушек-дедушек супруги с внуками. А потом уже к концу июня возьмусь за подготовку к сезону.

А так, очень здорово, что все время провожу с семьей, с детьми, потому что в сезоне частенько не бываешь дома», – сказал нападающий .