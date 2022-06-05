Антон Слепышев: «Состав ЦСКА практически сохранился. Это поможет справиться с трудностями в новом сезоне»

высказался о победе ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.

– С момента завоевания Кубка Гагарина прошел уже месяц. Эмоции подостыли?

– Конечно, подостыли. Но, если честно, до сих пор до конца не верится, что стали двукратными, вернули кубок себе. До сих пор, мне кажется, каждый день в голове появляется мысль: «Мы же чемпионы». Это здорово, что и это лето, и этот сезон проведем в этом качестве.

– Какие моменты для тебя стали самыми яркими в этом розыгрыше кубка?

– Тут можно вспоминать каждый раунд отдельно. Было два раунда с Ярославлем и , казалось бы, легких, судя по итоговому счету серий, хотя по игре я бы так не сказал. А потом вытащили серию со СКА с 2-3, а финал был еще краше. Все сложилось лучшим образом, и в каждом раунде есть что вспомнить.

– В команде будут минимальные изменения – это будет преимуществом для похода за следующим трофеем?

– Думаю, что да. Изменения были в том году, причем достаточно серьезные, в том числе в тренерском штабе, а не только в команде. Но мы выиграли кубок. Сейчас все прекрасно понимают требования. Игроки друг друга знают хорошо, по ходу сезона и плей-офф все друг с другом поиграли, поэтому в этом плане должно быть полегче.

Будет новый сезон, новые трудности, но тот факт, что состав практически сохранился, поможет справиться с этими трудностями, – сказал нападающий .