ЦСКА и «Металлург» забили 5 голов за 09:33, обновив рекорд для финалов Кубка Гагарина

«Металлург» и ЦСКА установили рекорд скорострельности в финалах Кубка Гагарина.
Команды забили 5 голов за 09:33 во втором периоде.
На отметке 22:24 отличился Виталий Абрамов (ЦСКА), на 24:44 – Линус Хультстрем из «Металлурга», на 24:51 – Михаил Григоренко из ЦСКА, на 25:28 – Архип Неколенко («Металлург»), на 31:57 – Антон Слепышев (ЦСКА).
Предыдущий рекорд был установлен в финальной серии «Ак Барс» – «Локомотив» в 2009 году (17:15).
Рекорд для плей-офф – 06:33 («Югра» – «Трактор» в 2012 году).
«Металлург» и ЦСКА забили 10 голов за матч. Это 2-й случай в истории финалов Кубка Гагарина