ЦСКА и «Металлург» забили 5 голов за 09:33, обновив рекорд для финалов Кубка Гагарина

«Металлург» и ЦСКА установили рекорд скорострельности в финалах Кубка Гагарина.

Команды забили 5 голов за 09:33 во втором периоде.

На отметке 22:24 отличился (ЦСКА), на 24:44 – Линус Хультстрем из «Металлурга», на 24:51 – из ЦСКА, на 25:28 – («Металлург»), на 31:57 – (ЦСКА).

Предыдущий рекорд был установлен в финальной серии «Ак Барс» – «Локомотив» в 2009 году (17:15).

Рекорд для плей-офф – 06:33 («Югра» – «Трактор» в 2012 году).

«Металлург» и ЦСКА забили 10 голов за матч. Это 2-й случай в истории финалов Кубка Гагарина