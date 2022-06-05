Владимир Плющев: «Благодаря Василевскому, Шестеркину и Ко мы обогнали Финляндию во вратарском вопросе»

высказался об игре и Андрея Василевского.

– Вас удивляет, что в плей-офф НХЛ Шестеркин выглядит надежнее своего соперника по серии Василевского?

– Да, это сюрприз. Но это и спорт. Если ты даже чуть-чуть забронзовел, то тут же появляются честолюбивые дублеры. Видим отличную возможность для Василевского посмотреть на себя с новой стороны, в этом волшебная сила конкуренции.

В любом случае самое главное, что благодаря Василевскому, Шестеркину и Ко мы обогнали Финляндию во вратарском вопросе. И нужно внимательно смотреть, что еще полезного можем взять у нынешнего лидера международного хоккея. Пусть даже многое из этого – хорошо забытое старое. Наше старое, – сказал заслуженный тренер России.

Плющев об успехах Финляндии: «Страна совершила качественный рывок, взяв все лучшее у нашей тренерской школы»