Депутат Свищев: «В НХЛ от спорта немного осталось – это бизнес. Люди умеют считать деньги и по блату никого не берут, кумовство не работает»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал игру голкипера «Рейнджерс» .

– Шестеркин – новая звезда, он шикарно играет, а ведь в выступают лучшие хоккеисты мира. Приятно, что и со стороны болельщиков к нему такое отношение, что на арене скандируют его имя.

– То, что в полуфинале Кубка Стэнли встретились два российских вратаря, Шестеркин и Василевский, тоже достижение для нашего хоккея?

– Конечно. Это говорит о том, что школа российского хоккея признана во всем мире.

В НХЛ от спорта немного осталось, и, прежде всего, это бизнес. Там люди умеют считать деньги и по блату никого не берут. Кумовство в НХЛ тоже не работает.

Берут только по профессиональным качествам из сотен, из тысяч спортсменов.

То, что там выступают российские хоккеисты, это признание нашего спорта. И мы гордимся нашими ребятами, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас