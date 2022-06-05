Плющев об успехах Финляндии: «Страна совершила качественный рывок, взяв все лучшее у нашей тренерской школы»

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Владимир Плющев считает, что Финляндия сделала качественный хоккейный рывок. 

– На чемпионате мира работали три главных тренера из Финляндии – в финской, чешской и немецкой сборных, все дали результат. Тревожный сигнал?

– Да, мы оказались в новой реальности. То место лидера, которое уверенно занимала сборная СССР, теперь принадлежит Финляндии. Надо признать, что эта страна сумела совершить качественный хоккейный рывок, взяв все лучшее именно у нашей тренерской школы.

Прежде всего это касается внимания и уважения к деталям – технико-тактическим, функциональным и так далее.

В свое время этим отличался именно хоккей СССР. На него работала вся хоккейная наука, на базе которой предлагался до детали продуманный тренировочный и подготовительный процесс. Сегодня в ряде случаев работаем иначе – по принципу «кто в лес, кто по дрова».

У финнов этой разноголосицы нет, все работают по системе. В том числе в Чехии и Германии, – сказал заслуженный тренер России. 

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