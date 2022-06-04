Алексей Андронов об игре Kid Line: «Одно из лучших, что было в хоккее за последние годы!»

Алексей Андронов отметил невероятную игру в серии «Рейнджерс» и «Тампы».

Также комментатор высоко оценил действия третьего звена нью-йорского клуба, получившего название Kid Line, в которым выступают , Филип Хитил и Алексис Лафреньер.

– – 2-0 в серии. Что-то невероятное творит Шестеркин. Вообще, конечно, весь этот войдет в историю...

А игра звена Какко (21) – Хитил (22) – Лафреньер (20) – это одно из лучших, что было в хоккее за последние годы!» – написал Андронов.

«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?