Игорь Шестеркин: «Когда Фокс выходит на лед, я играю немного свободнее. Он не такой, как многие другие защитники»

похвалил игру защитника .

24-летний американец сделал четыре результативных передачи при полезности «плюс 4» в первых двух матчах серии финала Восточной конференции против «Тампы».

«На него просто приятно смотреть.

Когда он выходит на лед, я определенно играю немного свободнее, я чувствую себя более увереннее.

Он играет не так, как многие другие защитники», – сказал российский голкипер нью-йорского клуба.

«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?