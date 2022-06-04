Игорь Шестеркин: «Когда Фокс выходит на лед, я играю немного свободнее. Он не такой, как многие другие защитники»

Игорь Шестеркин похвалил игру защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.
24-летний американец сделал четыре результативных передачи при полезности «плюс 4» в первых двух матчах серии финала Восточной конференции против «Тампы».
«На него просто приятно смотреть.
Когда он выходит на лед, я определенно играю немного свободнее, я чувствую себя более увереннее.
Он играет не так, как многие другие защитники», – сказал российский голкипер нью-йорского клуба.
«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?