Быков об «Ак Барсе» как фаворите Кубка Гагарина: «Разве московское «Динамо» согласно, что кто-то уже обозначил имя чемпиона?»

пожелал удачи Олегу Знарку на посту главного тренера «Ак Барса».

«Для любого тренера персональный вызов работать в такой звездной команде, как «Ак Барс». У Олега есть опыт, уважение, регалии. Он знает, как добиваться результата. Это был продуманный шаг с его стороны. Это все говорит о том, что Знарок способен добиваться результата. Желаю удачи своему земляку!

Помните, в Казани была команда звезд? Потом в Санкт-Петербурге был такой эпизод. Создание звездного коллектива из звезд – это тренерское искусство. Это непросто. У каждого свой характер, каждому игроку нужно время на площадке, и найти взаимопонимание и правильный баланс – это и есть искусство тренерского штаба.

Для игроков такая селекция клуба – это сигнал. Руководство серьезно относится к сезону, вкладываются определенные средства, есть надежды, амбиции. Задачи высокие, значит, должна быть проделана большая работа.

Кто-то может говорить, что уже чемпион, но разве у чемпионов последних лет – , , СКА, – амбиции другие? А разве московское «Динамо» согласно, что кто-то уже обозначил имя чемпиона?

«Ак Барс» – один из претендентов на завоевание Кубка Гагарина, потому что есть и другие команды. Уже были прецеденты, когда команды набирали много игроков в межсезонье, а потом лопались, как воздушный шарик.

Желание «Ак Барса» побеждать по трансферной работе видно, но впереди еще много работы для достижения задачи. Но это дает нам основания на то, что чемпионат будет еще более интересным», – сказал бывший главный тренер сборной России.