Ротенберг о легионерах: «Не исключаю, что наш состав способен выигрывать и без них. Будем смотреть по ситуации»

высказался о ситуации с легионерами.

– Ожидать ли легионеров?

– Мы относимся к этому вопросу спокойно. Если кого-то подпишем, это будут только топовые ребята, которые могут стать лучшими во всей лиге. Будем смотреть по ситуации. Не исключаю, что мы увидим, что наш состав способен выигрывать и без легионеров. Если заметим, что есть какие-то проблемы, значит, будем усиливаться.

Мы относимся к этому вопросу только так. Конкуренция – двигатель прогресса. Мы находимся в диалоге со многими игроками по разные стороны океана.

– То есть иностранцы на контакт идут? Нет такого, что они принципиально не рассматривают варианты в России?

– Нет. Есть контакт, есть диалог. Все общаются без проблем. Тут такой момент: кто хочет приехать в Россию, его ничто не остановит. Как видите, иностранные игроки все равно подписывают контракты с российскими командами. Если мы получим топового игрока, который сможет нашим молодым ребятам в чем-то помочь, например по вбрасываниям, мы его подпишем.

В прошлом сезоне наша молодежь в этом компоненте проигрывала тому же ЦСКА. Понятно, что мы и так будем работать над этим, но если будет сильный игрок, которого мы сможем привезти, конечно мы его привезем. Мы в диалоге с несколькими такими хоккеистами, но фамилии я, естественно, называть не буду, – сказал главный тренер СКА.