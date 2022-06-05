Вячеслав Фетисов: «Тампе» понадобится характер, опыт и немного удачи. Следующая игра будет очень важной»

Вячеслав Фетисов считает, что «Тампе» понадобится немного удачи в 3-м матче с «Рейнджерс».
«Лайтнинг» возвращаются на домашнюю арену при счете 0-2 в пользу клуба из Нью-Йорка в финале Восточной конференции.
«Тампе» понадобится характер, опыт и немного удачи. Идет противостояние лучших команд в борьбе за кубок. Следующая игра будет очень важной, кто выиграет, тот будет иметь психологическое преимущество.
Здесь тяжело гадать и говорить, получится ли у «Тампы» сравняться. Точно знаю, что в борьбе за кубок никто не опускает руки ни при каком результате. Так что это я могу гарантировать. Как сложится, посмотрим», – сказал двукратный олимпийский чемпион.