Марун о Купере: «Он чувствует атмосферу в раздевалке и доступен для игроков. Если вам нужны ответы, его дверь всегда открыта»

описал сильные качества тренера .

«Он способен хорошо прочитать настроение в раздевалке. Он чувствует атмосферу в раздевалке.

Ребятам нравится играть за него. Такой тренер, как он, очень доступен для игроков.

Парни могут прийти к нему в офис. Такая политика открытых дверей важна для игроков, особенно для молодых хоккеистов.

Если вам нужны ответы, его дверь всегда открыта. Это позволяет чувствовать себя комфортно, приходя на каток каждый день», – сказал нападающий .

«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?