Марун о Купере: «Он чувствует атмосферу в раздевалке и доступен для игроков. Если вам нужны ответы, его дверь всегда открыта»

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Патрик Марун описал сильные качества тренера Джона Купера.

«Он способен хорошо прочитать настроение в раздевалке. Он чувствует атмосферу в раздевалке.

Ребятам нравится играть за него. Такой тренер, как он, очень доступен для игроков.

Парни могут прийти к нему в офис. Такая политика открытых дверей важна для игроков, особенно для молодых хоккеистов. 

Если вам нужны ответы, его дверь всегда открыта. Это позволяет чувствовать себя комфортно, приходя на каток каждый день», – сказал нападающий «Тампы».

«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?

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