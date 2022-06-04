Купер о дружбе с Галланом: «Жерар – отличный тренер, только восхищение. Каждый день на ЧМ-2017 мы обедали и ужинали вместе»

поделился деталями взаимоотношений с тренером .

«Тренерское сообщество очень тесное, я в нем уже некоторое время. У вас есть знакомые, друзья, а затем есть люди, с которыми вы переписываетесь на регулярной основе. Галлан – один из них.

После Кубка мира мне посчастливилось стать главным тренером сборной Канады на ЧМ-2017. Жерар был первым человеком, у которого я хотел узнать, сможет ли он поехать со мной.

Мы три недели были вместе. Каждый день обедали и ужинали, так что за это время получается узнать человека. Нам было очень весело. С тех пор мы стали хорошими друзьями.

У меня нет ничего, кроме восхищения Галланом. Он отличный тренер», – заявил главный тренер .

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