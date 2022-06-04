Пойнт не сыграет в 3-м матче с «Рейнджерс». «Тампа» уступает 0-2 в серии

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Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт не сыграет в третьем матче серии против «Рейнджерс».

Об этом сообщил главный тренер команды Джон Купер.

«Лайтнинг» возвращаются на домашнюю арену при счете 0-2 в пользу клуба из Нью-Йорка в финале Восточной конференции.

Пойнт после травмы уже выходит на лед вместе с командой на тренировках.

Напомним, форвард получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3), которая состоялась 14 мая. В текущем плей-офф НХЛ на его счету 4 (2+2) очка.

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