Макдэвид – 1-й за 32 года игрок «Эдмонтона» с 30+ очками в одном плей-офф

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил гол в матче финала Запада с «Колорадо» (2:4) в Кубке Стэнли (0-3 в серии).
Канадец набрал 30-е (9+21) очко в текущем плей-офф, упрочив лидерство в гонке бомбардиров.
Он стал 6-м в истории «Ойлерс» игроком, достигшим этого рубежа в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Ранее это удалось Уэйну Гретцки (5 раз), Марку Мессье (2 раза), Яри Курри (2 раза), Полу Коффи и Крэйгу Симпсону.
Последними хоккеистами «Эдмонтона», набиравшими не менее 30 баллов в одном плей-офф, были Мессье и Симпсон (оба – по 31 очку в 1990 году).
Рекордсмен клуба – Гретцки с 47 (17+30) баллами в 1985-м.