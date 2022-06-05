Макдэвид – 1-й за 32 года игрок «Эдмонтона» с 30+ очками в одном плей-офф

Форвард забил гол в матче финала Запада с «Колорадо» (2:4) в Кубке Стэнли (0-3 в серии).

Канадец набрал 30-е (9+21) очко в текущем плей-офф, упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

Он стал 6-м в истории «Ойлерс» игроком, достигшим этого рубежа в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее это удалось (5 раз), (2 раза), (2 раза), Полу Коффи и Крэйгу Симпсону.

Последними хоккеистами «Эдмонтона», набиравшими не менее 30 баллов в одном плей-офф, были Мессье и Симпсон (оба – по 31 очку в 1990 году).

Рекордсмен клуба – Гретцки с 47 (17+30) баллами в 1985-м.