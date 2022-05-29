Мессье об «Эдмонтоне»: «Ролевые игроки оказали влияние на результат серии с «Калгари». Мы увидели это впервые за долгое время»

, считает, что «Эдмонтон» прибавил как команда в целом.

Клуб впервые с 2006 года вышел в финал конференции, обыграв (4-1) во втором раунде.

Главный тренер «Флэймс» сказал, что серию выиграл лучший игрок, имея в виду . Шестикратный обладатель Кубка Стэнли с ним не согласился.

«Ролевые игроки «Эдмонтона» оказали влияние на результат серии. Мы увидели это впервые за долгое время», – сказал бывший капитан «Ойлерс».

Хайман – 1-й игрок в истории «Эдмонтона» с голами в 5 подряд играх серии плей-офф, начиная с первой