Макдэвид – 1-й игрок за 26 лет, набравший 150+ очков за сезон, включая регулярку и плей-офф. Он побил рекорд Малкина для XXI века

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 26 лет, набравший 150+ очков за сезон с учетом плей-офф.
В первом матче финала Западной конференции с «Колорадо» (6:8, 0-1) капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) балла.
В активе нападающего 123 (44+79) очка в 80 матчах регулярного чемпионата и 29 (8+21) баллов в 13 играх плей-офф.
В сумме это дает 152 (52+100) очка в 93 матчах. Макдэвид улучшил рекорд XXI века, принадлежавший Евгению Малкину из «Питтсбурга» (2008/09, 149 очков в 106 матчах, 49+100).
До него в последний раз отметку 150 пересекали три игрока в сезоне-1995/96 – Марио Лемье («Питтсбург», 188 очков в 88 играх, 80+108), Яромир Ягр («Питтсбург», 172 в 100, 73+99) и Джо Сакик («Колорадо», 154 в 104, 69+85).
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1984/85, 255 в 98, 90+165). Ему же принадлежат 8 из 10 лучших результатов в этом зачете, еще 2 – у Лемье.