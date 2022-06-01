Макдэвид – 1-й игрок за 26 лет, набравший 150+ очков за сезон, включая регулярку и плей-офф. Он побил рекорд Малкина для XXI века

– 1-й игрок за 26 лет, набравший 150+ очков за сезон с учетом плей-офф.

В первом матче финала Западной конференции с «Колорадо» (6:8, 0-1) капитан набрал 3 (1+2) балла.

В активе нападающего 123 (44+79) очка в 80 матчах регулярного чемпионата и 29 (8+21) баллов в 13 играх плей-офф.

В сумме это дает 152 (52+100) очка в 93 матчах. Макдэвид улучшил рекорд XXI века, принадлежавший Евгению Малкину из «Питтсбурга» (2008/09, 149 очков в 106 матчах, 49+100).

До него в последний раз отметку 150 пересекали три игрока в сезоне-1995/96 – («Питтсбург», 188 очков в 88 играх, 80+108), («Питтсбург», 172 в 100, 73+99) и Джо Сакик («Колорадо», 154 в 104, 69+85).

Рекордом лиги владеет («Эдмонтон», 1984/85, 255 в 98, 90+165). Ему же принадлежат 8 из 10 лучших результатов в этом зачете, еще 2 – у Лемье.