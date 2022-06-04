Дмитрий Орлов: «Лавиолетт горячие речи произносит в раздевалке – его сильная сторона. Если тренер всегда в хороших отношениях с игроками – результата не будет»

высказался относительно эмоциональности тренеров в .

«Спокойнее новые тренеры, которые приходят. Мир такой, что любое твое слово может быть использовано против тебя.

Все стараются контролировать эмоции, находить другие слова для игроков, чтобы они поняли и выполнили задачу. Но иногда они могут повысить голос, особенно когда камер нет, или после плохой игры.

Всегда на игроков нужно производить давление. Если тренер будет с ними всегда в хороших отношениях, тогда результата не будет, поэтому нужно иногда повысить голос. Это может взбодрить команду.

Крик как эмоция, а не оскорбление. Игроки тоже могут постоять за себя и ответить. Оскорблять кого-то при всей команде – некорректно.

тоже бывает эмоционален, достаточно сильный ментально, горячие речи произносит в раздевалке, потом ты готов выходить и рвать, и метать. Это его сильная сторона, поэтому он долгие годы в лиге», – сказал защитник .