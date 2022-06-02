Орлов о контракте с «Вашингтоном»: «Невольно будешь думать об этом и переживать. Когда генменеджер захочет что-то услышать от меня, тогда начнем переговоры»

рассказал о переживаниях по поводу нового контракта с «Вашингтоном».

Действующее соглашение 30-летнего защитника с кэпхитом 5,1 миллиона долларов истекает через сезон.

«Когда выступаешь за клуб 10 лет и остается последний год контракта, конечно, ты невольно будешь думать об этом и переживать.

Но когда сезон начнется, нужно будет постараться отпустить эту ситуацию.

Когда генеральный менеджер захочет что-то услышать от меня и моего агента, тогда мы начнем переговоры, а там уже будет видно», – сказал российский защитник «Кэпиталс».

В нынешнем сезоне Орлов набрал 35 (12+23) очков при полезности «плюс 25» в 76 матчах регулярного чемпионата .

В плей-офф защитник сыграл 6 матчей и сделал одну передачу при полезности «минус 4».