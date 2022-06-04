Защитник «Рейнджерс» Миллер: «Шестеркин нереален. Мы полностью ему доверяем. Шести есть Шести, он нас выручит»

Защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер сказал, что команда полностью доверяет Игорю Шестеркину.

«Я не могу себе представить, сколько раз люди говорили хорошие вещи об Игоре, который выручает нас в этом году. Он нереален. Вы видите это в каждой игре – количество сэйвов для хайлайтов.

Разумеется, мы полностью ему доверяем и пытаемся дать ему делать свое дело. Мы стараемся ограничивать моменты соперников, блокировать броски и делать всякие мелочи, но Шести есть Шести, он нас выручит», – сказал Миллер.

Шестеркин сделал 540 сэйвов в одном плей-офф. В истории «Рейнджерс» с 1956-го больше лишь у Лундквиста и Рихтера

У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас