Шестеркин о Василевском: «Остаюсь при своем мнении – он по-прежнему лучший вратарь мира»

по-прежнему считает Андрея Василевского лучшим вратарем мира.

«Рейнджерс» обыграли во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (3:2, 2-0).

«Я остаюсь при своем мнении. Все так, как я уже говорил раньше: Андрей по-прежнему лучший вратарь мира.

Нельзя забывать, что серия – это четыре победы. Так что нужно просто продолжать играть», – сказал вратарь клуба из Нью-Йорка после матча.

Шестеркин сделал 540 сэйвов в одном плей-офф. В истории «Рейнджерс» с 1956-го больше лишь у Лундквиста и Рихтера

Василевский прервал серию из 17 подряд побед в плей-офф после поражений. Он отразил 25 бросков «Рейнджерс» из 28 во 2-м матче