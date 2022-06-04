Шестеркин о Василевском: «Остаюсь при своем мнении – он по-прежнему лучший вратарь мира»

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Игорь Шестеркин по-прежнему считает Андрея Василевского лучшим вратарем мира. 

«Рейнджерс» обыграли «Тампу» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (3:2, 2-0). 

«Я остаюсь при своем мнении. Все так, как я уже говорил раньше: Андрей по-прежнему лучший вратарь мира.

Нельзя забывать, что серия – это четыре победы. Так что нужно просто продолжать играть», – сказал вратарь клуба из Нью-Йорка после матча. 

Шестеркин сделал 540 сэйвов в одном плей-офф. В истории «Рейнджерс» с 1956-го больше лишь у Лундквиста и Рихтера

Василевский прервал серию из 17 подряд побед в плей-офф после поражений. Он отразил 25 бросков «Рейнджерс» из 28 во 2-м матче

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