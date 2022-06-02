Фетисов о Шестеркине: «Главная звезда «Рейнджерс». Он будет лучшим вратарем НХЛ на долгие годы»

считает вратаря главной звездой «Рейнджерс».

«Главная звезда «Рейнджерс» – Игорь Шестеркин. Просто красавец! Он играет важнейшую роль в успехах команды. Когда хоккеисты понимают, что вратарь может «подтащить», то команда играет более раскрепощено и уверено.

Он будет лучшим вратарем НХЛ на долгие годы. Российская вратарской линия в принципе сильнейшая в мире. Думаю, вопрос с «Везиной» решенный, но Игорь может претендовать и на MVP всего сезона. Так держать! Да и остальные наши парни на ведущий ролях, ведут свои команды к главному трофею», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Шестеркин сделал 511 сэйвов в первых 15 матчах одного плей-офф. Это 3-й результат в истории НХЛ