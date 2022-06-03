Александр Попов: «Вы смотрели ЧМ по хоккею? Без сборной России грусть наступает моментально. Ожидаем, когда здравый смысл возьмет верх»

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Александр Попов высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Нет [запрет на участие в соревнованиях не повлияет на профессионализм российских спортсменов], ведь сейчас планируется проведение комплексных мероприятий с участием стран БРИКС, стран СНГ, ЕврАзЭС. Уже в июле или августе два мероприятия серьезных (международные соревнования по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани и соревнования в Минске – прим. Sports.ru). Понятно, что это не чемпионат мира.

К сожалению, тот постулат, что спорт вне политики, утратил свою силу. Ожидаем, когда здравый смысл возьмет верх. Я более чем уверен, что это кратковременно. Вы смотрели чемпионат мира по хоккею? Без сборной России грусть наступает моментально», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию.

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