Александр Попов: «Вы смотрели ЧМ по хоккею? Без сборной России грусть наступает моментально. Ожидаем, когда здравый смысл возьмет верх»

Александр Попов высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Нет [запрет на участие в соревнованиях не повлияет на профессионализм российских спортсменов], ведь сейчас планируется проведение комплексных мероприятий с участием стран БРИКС, стран СНГ, ЕврАзЭС. Уже в июле или августе два мероприятия серьезных (международные соревнования по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани и соревнования в Минске – прим. Sports.ru). Понятно, что это не чемпионат мира.

К сожалению, тот постулат, что спорт вне политики, утратил свою силу. Ожидаем, когда здравый смысл возьмет верх. Я более чем уверен, что это кратковременно. Вы смотрели чемпионат мира по хоккею? Без сборной России грусть наступает моментально», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию.