Слафковски о шансе попасть в «Нью-Джерси»: «Спросил у Татара, как там идут дела. Он сказал, что было бы классно поиграть вместе»

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Юрай Слафковски рассказал, что обсуждал «Нью-Джерси» с Томашем Татаром.

Словацкий нападающий – один из главных фаворитов драфта НХЛ-2022. «Девилс» располагают общим 2-м выбором. 

31-летний Татар, отыгравший этот сезон НХЛ в «Нью-Джерси», и 18-летний Слафковски выступали за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии. 

«Я задавал ему вопросы. Спросил, как идут дела в «Нью-Джерси». Я знаю некоторых парней из команды – Хьюза, Хишира. Нет, не лично, но я много за ними наблюдал.

Он сказал, что было бы классно поиграть там вместе. Так что посмотрим. 

Во время собеседования я сказал представителям «Нью-Джерси», что знаю Татара. Они спросили меня: «И что он сказал?» В целом все прошло хорошо», – сказал Слафковски. 

18-летний Слафковски стал лучшим бомбардиром сборной Словакии на ЧМ по хоккею 2022 с 9 (3+6) очками в 8 играх

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