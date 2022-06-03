Слафковски о шансе попасть в «Нью-Джерси»: «Спросил у Татара, как там идут дела. Он сказал, что было бы классно поиграть вместе»

Юрай Слафковски рассказал, что обсуждал «Нью-Джерси» с Томашем Татаром.

Словацкий нападающий – один из главных фаворитов драфта НХЛ-2022. «Девилс» располагают общим 2-м выбором.

31-летний Татар, отыгравший этот сезон НХЛ в «Нью-Джерси», и 18-летний Слафковски выступали за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии.

«Я задавал ему вопросы. Спросил, как идут дела в «Нью-Джерси». Я знаю некоторых парней из команды – Хьюза, Хишира. Нет, не лично, но я много за ними наблюдал.

Он сказал, что было бы классно поиграть там вместе. Так что посмотрим.

Во время собеседования я сказал представителям «Нью-Джерси», что знаю Татара. Они спросили меня: «И что он сказал?» В целом все прошло хорошо», – сказал Слафковски.

18-летний Слафковски стал лучшим бомбардиром сборной Словакии на ЧМ по хоккею 2022 с 9 (3+6) очками в 8 играх