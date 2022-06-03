Юрзинов о тренерах: «Триумф финской школы – тревожный сигнал для России. Наша школа уже не на пике, скажем так»

считает триумф финской тренерской школы тревожным сигналом для России.

– По итогам чемпионата мира наши газеты в основном обсуждали судейство, но, на мой взгляд, главное внимание нам имеет смысл уделить финскому феномену, в том числе тренерскому.

Посмотрите, первое место заняла команда , третье – сборная Чехии во главе с . Хорошие оценки заслужила и сборная Германии во главе с другим финским специалистом Тони Седерхольмом.

Это говорит о том, что все последние успехи местного хоккея на мировой арене связаны в том числе с тренерской работой, с качественным рывком финской школы. Нужно его изучать.

– Вы – единственный российский тренер в Залы славы финского хоккея, дважды признавались в местной лиге лучшим тренером сезона. В чем суть феномена местной тренерской школы?

– Финская школа в свое время многое взяла у российской, особенно в плане базовой подготовки. Билялетдинов, Крикунов, Майоров, Воробьев, Михайлов, эти и другие отечественные специалисты были востребованы в Европе и в частности в Финляндии, их опыт изучался и отрабатывался.

Другой момент: финны очень хорошо защищают свой тренерский рынок, сегодня в лиге работают только местные специалисты. Кстати, та же картина в соседней Швеции.

На этом фоне российская тренерская школа, скажем так, уже не находится на пике. Последний плей-офф открыл нам молодых российских тренеров, это обнадеживающий момент. Но нужно его закреплять – системной работой. Как это было раньше, когда у нас работали тренерские школы – Тарасова, Чернышева, Эпштейна, Пучкова и так далее,

– На Олимпиаде в Пекине тоже сработал тренерский фактор?

– Все команды в Пекине были примерно равны, а результат – на табло, финны – первые. И одна победа вряд ли может быть случайной, но две – на Олимпиаде и чемпионате мира – это уже точно система. Триумф финской тренерской школы – тревожный сигнал для России, – сказал бывший тренер сборной СССР.