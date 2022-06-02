Филатов о том, в чем прибавил Мичков: «Наверное, ни в чем – как был классным снайпером, так и остается. Нужно работать над техникой передвижения на коньках и толчком»

Тренер молодежной сборной России назвал компоненты, в которых нужно прибавить Матвею Мичкову.

– В чем глобально прибавил за этот сезон? Роман Ротенберг говорил, что ему нужно работать над катанием и стартовой скоростью.

– Наверное, ни в чем. Он как был, так и остается классным снайпером. Да, соглашусь, что Матвею нужно работать над техникой передвижения на коньках и толчком.

– После того как он начал регулярно исполнять лакросс, в команде пошла мода на этот трюк?

– У нас нет такого, что он старается исполнить лакросс в упражнениях.

Все-таки для этого есть дополнительное время, которое мы выделяем ребятам на отработку тех или иных элементов: кто-то отрабатывает вбрасывания, кто-то работает над ускорением, кто-то, как Матвей, пробует лакросс. Какого-то повального увлечения лакроссом не наблюдалось, – сказал Владимир Филатов.