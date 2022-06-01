Артем Лукоянов: «3-4 команды предлагали контракт – «Салават» среди них был, «Автомобилист». Но лично я разговаривал только с «Ак Барсом»

рассказал, что имел предложения от «Салавата» и .

– Вы подписали новый контракт. Как прошли переговоры?

– Естественно, для меня приоритетом был «Ак Барс». Я почти всю карьеру провел в Казани. Особых затруднений в переговорах не было. Небольшая задержка была связана с тем, что не могли определиться с главным тренером.

Понятно, что игроков подписывают, учитывая мнение наставника – нужен ему хоккеист или нет. Поэтому не только я ждал своего контракта, все были в режиме ожидания. В общем, мы быстро договорились и меня все устроило. Поэтому не рассматривал варианты с переездом в другие города.

– Насколько я знаю, были другие предложения: мне сообщали, что интересовался даже . Это правда?

– Действительно, были предложения. Команд много, но таких условий, как в , наверное, единицы. К тому же Казань – это бренд, клуб является одним из самых титулованных в нашем хоккее. Поэтому все мечтают здесь играть.

А так да, 3-4 команды предлагали мне контракт. «Салават» среди них был, но мы особо не углублялись в конкретику, поскольку «Ак Барс» для меня был в приоритете. Сам я в переговоры не входил, занимался мой агент. «Автомобилист» тоже интересовался, предлагал идентичные условия контракта.

Но для меня главное, чтобы мой клуб «Ак Барс» хотел меня оставить. Это дорогого стоит. Лично я разговаривал только с «Ак Барсом», – сказал форвард казанского клуба.

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