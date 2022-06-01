Лукоянов об Азеведо: «Иностранец-русский. Не могу назвать ни одного легионера «Ак Барса», более достойного, чем он»

Артем Лукоянов считает одним из главных творцов чемпионства «Ак Барса».

– Команду покинули такие лидеры, как Азеведо, Галиев, Яруллин и так далее. Из чемпионского состава остались вы, Глухов, Лямкин и Бурмистров. Почему такое произошло?

– Это вопрос не ко мне, а больше к селекционерам. Но мы не успели обернуться, как все растворилось куда-то. Жалко, конечно, что такие хоккеисты покинули «Ак Барс». Понятно, что мы общались, но только они имеют право рассказывать или нет, почему они приняли такое решение. Я не имею права за них что-то говорить.

– Есть распространенная версия, что они не хотели играть у Квартальнова в команде.

– Повторюсь, думаю, этот вопрос стоит задать им. А что касается потерь, то в первую очередь это Азеведо. Он один из главных творцов чемпионства в 2018 году. Вот сколько я играю в «Ак Барсе», Ази был лучшим среди всех иностранцев клуба. Иностранец-русский, так можно сказать (смеется).

Он был хорош при любом тренере и системе – забивает, отдает, силовая борьба, может подраться. Шайбу на себя принять всегда готов был. Это был человек с большой буквы, настоящий лидер команды. Как раз его, может, и не хватило нам в финале Восточной конференции против «Авангарда» в плей-офф прошлого года. Не могу назвать ни одного легионера «Ак Барса», более достойного, чем Азеведо, – сказал нападающий .