Артем Лукоянов: «Войны с Квартальновым в «Ак Барсе» не было. Это полная чушь»

заявил, что войны с в «Ак Барсе» не было.

– В среде журналистов и отдельных болельщиков ходят мифы, что вы и Зарипов разлагали коллектив, «сливали» Квартальнова. Поясните?

– Я вообще не понимаю, кто, откуда и с чего это все взял. Мое воспитание вообще не позволяет возражать что-то тренеру. Если наставник говорит, как надо делать, нужно просто сидеть и молчать, а потом выполнять задачу на льду.

А если Данис что-то отвечал главному тренеру, то Данис может, почему нет? Он звезда, большой игрок. Не просто так выиграл пять Кубков Гагарина. Может, он хотел, чтобы к нему прислушивались, и хотел помочь тренерам, что-то подсказать. Но разложения команды или какой-то войны с Квартальновым в «Ак Барсе» не было. Это вообще полная чушь. И не было никогда такого в моей, да и его практике, чтобы конфликтовать или тем более «сливать» тренера.

Эти домыслы, наверное, пошли из-за того, что Данис не все матчи играл. И показывали видео, где он с тренером пререкается. Но все это рабочие моменты, которые возникают почти у всех хоккеистов по ходу матчей. Это во-первых. А во-вторых, если и были какие-то отдельные моменты у Зарипова с Квартальновым, то в этом команда никакого участия не принимала. И вообще за пределы самого Даниса и Дмитрия Вячеславовича подобные вещи не выходили. И в состав Зарипов не проходил совсем по другим причинам, никакого конфликта не было, – сказал нападающий .