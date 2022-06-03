Чехович об НХЛ: «Предлагали двусторонний контракт, но мне этого не хотелось. А на односторонний после такого сезона никто бы не позвал»

высказался о переходе из «Торпедо» в .

– Могли ли вы остаться в ? Или сразу решили, что пора делать шаг вперед?

– Честно говоря, я принял решение, что мне нужен новый вызов, настоящий. Я долго обсуждал это с родителями, близкими. Непростое решение. Всегда тяжело выходить из зоны комфорта. Но выходить надо.

– Даже пришествие Игоря Ларионова в «Торпедо» не пошатнуло это намерение?

– Нет. Я понимал, что хочу, к чему стремлюсь. Хотел попробовать что-то новое. К тому же Дамир Жафяров уходил из «Торпедо», неясная ситуация с иностранцами.

– Были ли варианты в Америке?

– Конкретных вариантов не было. Предлагали уехать на двусторонний контракт, но мне этого не хотелось. А на односторонний контракт после такого сезона меня бы никто в не позвал. Я это прекрасно понимаю, – сказал нападающий «Локомотива».