Кожевников о Западе в КХЛ: «СКА и ЦСКА – монстры, но все устали, что финал много лет один и тот же. Верю, что «Локомотив» поборется»

надеется, что «Локомотив» бросит вызов СКА и ЦСКА в новом сезоне.

– Мне кажется, все – и болельщики, и специалисты – устали, что в этой конференции финал уже много лет один и тот же, СКА против ЦСКА. Более того, часто это и скрытый финал розыгрыша Кубка Гагарина – кто выигрывает Запад, тот берет и трофей.

Да, армейские клубы – это монстры , но очень хочется, чтобы они на Западе наконец-то почувствовали конкуренцию. У меня есть надежда, что в предстоящем сезоне она может появиться.

– За счет «Спартака»?

– При всей симпатии к красно-белым по потенциалу к СКА и все-таки ближе не «Спартак», а . Другое дело, что каждый год Ярославлю чего-то не хватает, клуб, не уступая соперникам ни по финансам, ни по молодежной школе, умудряется на чем-то подгореть.

Этой весной мне нравится селекция «Локомотива». Взяли в «Динамо» интересного защитника Сергеева, который был немного в тени Войнова, и вратаря Бочарова, который, судя по интервью, созрел быть первым. В атаке Андронов и Чехович – это тоже усиление к тому серьезному потенциалу, который был у Ярославля в прошлом сезоне.

Главной проблемой были вратари. Канадец Паскуале заболел всем известной легионерской болезнью, а второго голкипера из молодых в «Локомотиве» так и не подготовили. В итоге весь сезон Ярославль бросало по кочкам.

Если в предстоящем сезоне вратарская линия «Локомотива» опять не завалится, то Ярославль однозначно поборется с армейскими клубами. Верю в это, – сказал двукратный олимпийский чемпион.